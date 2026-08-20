Shimla News: राजीव गांधी जयंती पर एचपीयू में संगोष्ठी कार्यक्रम
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। एचपीयू की राजीव गांधी स्टडी सर्किल इकाई ने राजीव गांधी की जयंती पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शोधार्थियों ने काव्य-पाठ तथा विचार-विमर्श में भाग लिया। राज्य समन्वयक प्रो. श्याम लाल कौशल ने राजीव गांधी के व्यक्तित्व और योगदान को याद किया। सह-समन्वयक डॉ. भवानी सिंह ने तकनीकी सोच और डॉ. शालिनी कश्मीरिया ने महिला अधिकारों पर अपने विचार रखे। राज्य शोधार्थी सह-समन्वयक कमल ने साहित्य और युवा चेतना के संबंध को रेखांकित किया। रवि शर्मा, प्रीति शर्मा, साक्षी, निलाक्षी तोमर सहित विद्यार्थियों ने काव्य-पाठ किया। संवाद
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