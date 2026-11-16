Shimla News: जाखू स्कूल में रोटरी क्लब ने बांटे ट्रैक सूट
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय उच्च विद्यालय जाखू के 28 विद्यार्थियों को सोमवार को रोटरी क्लब हिल क्वींस ने ट्रैक सूट दिए। क्लब के सदस्यों ने कहा कि बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कान ने इस प्रोजेक्ट को और भी खास बना दिया। इस अवसर पर क्लब की पूर्व अध्यक्ष पूजा गोयल, भावना सूद और क्लब अध्यक्ष हरप्रीत सैम्बी उपस्थित रहे। सभी ने बच्चों को खेलों के साथ-साथ पढ़ाई में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। संवाद
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