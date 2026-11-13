हिमाचल: रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर फिर हिमपात, पर्यटकों ने बर्फ के बीच की मस्ती; 15 नवंबर तक बारिश के आसार
हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। रोहतांग दर्रे समेत ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी हुई, जिसका पर्यटकों ने आनंद लिया। मौसम विभाग ने 15 नवंबर तक बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। अगले कुछ दिनों में तापमान में भी गिरावट आएगी।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलाव के बीच वीरवार को कुल्लू और जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई। रोहतांग दर्रा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन पार्वती की पहाड़ियों पर बर्फ के फाहे गिरे। रोहतांग में पर्यटकों ने बर्फ का आनंद लिया। 13 नवंबर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में गर्जना के साथ बिजली चमकने का येलो अलर्ट है। 14 नवंबर को चंबा और कांगड़ा में मेघगर्जन और बिजली चमकने का पूर्वानुमान है। 15 और 16 नवंबर के लिए किसी भी जिले में विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। 16 नवंबर से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
ऊना में सबसे अधिक 31.4 डिग्री रहा अधिकतम तापमान
|क्षेत्र
|अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)
|ऊना
|31.4
|मंडी
|26.2
|कांगड़ा
|25.1
|सोलन
|24.8
|नाहन
|24.3
|बिलासपुर
|23.0
|धर्मशाला
|22.0
|शिमला
|18.4
|मनाली
|17.5
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 15 नवंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। अगले तीन से चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री और अधिकतम तापमान में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। बुधवार रात को कुकुमसेरी में माइनस 2.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। ताबो में 0.1, केलांग में 0.6, कल्पा में 3.2 डिग्री रहा।