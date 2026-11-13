हिमाचल: रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर फिर हिमपात, पर्यटकों ने बर्फ के बीच की मस्ती; 15 नवंबर तक बारिश के आसार

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हिमाचल प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलाव के बीच वीरवार को कुल्लू और जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई। रोहतांग दर्रा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन पार्वती की पहाड़ियों पर बर्फ के फाहे गिरे। रोहतांग में पर्यटकों ने बर्फ का आनंद लिया। 13 नवंबर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में गर्जना के साथ बिजली चमकने का येलो अलर्ट है। 14 नवंबर को चंबा और कांगड़ा में मेघगर्जन और बिजली चमकने का पूर्वानुमान है। 15 और 16 नवंबर के लिए किसी भी जिले में विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। 16 नवंबर से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। विज्ञापन

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बुधवार रात को कुकुमसेरी में सबसे कम माइनस 2.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। ताबो में 0.1, केलांग में 0.6, कल्पा में 3.2, मनाली में 6.0, सोलन में 7.2, मंडी में 8.4, चंबा में 9.6, बिलासपुर में 10.0, शिमला में 10.5, ऊना में 10.6, धर्मशाला में 11.4, कांगड़ा में 11.6, नाहन में 11.8 और पांवटा साहिब में 18.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।



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ऊना में सबसे अधिक 31.4 डिग्री रहा अधिकतम तापमान क्षेत्र अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस) ऊना 31.4 मंडी 26.2 कांगड़ा 25.1 सोलन 24.8 नाहन 24.3 बिलासपुर 23.0 धर्मशाला 22.0 शिमला 18.4 मनाली 17.5

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