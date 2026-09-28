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Shimla News: कुफरी में आरकेएमवी छात्राओं ने जीते तीनों पदक

Mon, 28 Sep 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:59 PM IST
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RKMV girl students won all three medals in Kufri
शिमला। कुफरी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में आयोजित हिमाचल कलिनरी एंड टूरिज्म फेस्टिवल में आरकेएमवी की छात्राओं ने यंग शेफ श्रेणी में तीनों पदक जीते। इंदिरा गांधी ट्राइबल हॉस्टल की छात्रा रिया ने पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। इसी हॉस्टल की कल्पना ने दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता। पर्यटन विभाग की छात्रा प्रियांचल ने तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता विश्व पर्यटन दिवस पर हुई। प्राचार्य डॉ. अनुरिता सक्सेना ने छात्राओं को बधाई दी। संवाद
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