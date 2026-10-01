हिमाचल: सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी से 36.70 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, दवा कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 01 Oct 2026 09:24 AM IST
सार
शिमला में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी से 36.70 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार दवा कारोबार के विस्तार के नाम पर आठ चेक के जरिए रकम ली गई थी। इसमें से आरोपी ने 13.10 लाख रुपये वापस किए, जबकि 23.60 लाख रुपये अभी बकाया बताए गए हैं। शिकायतकर्ता ने धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 351(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त एक पुलिस अधिकारी ने दवा कारोबार के विस्तार के नाम पर लाखों रुपये लेकर वापस न करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी कारोबारी ने उससे कुल 36.70 लाख रुपये लिए, लेकिन अब तक केवल 13.10 लाख रुपये ही वापस किए हैं। ऐसे में 23.60 लाख रुपये की रकम अभी बकाया बताई गई है।
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मामला सामने आने के बाद छोटा शिमला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और 351(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
परिचित के माध्यम से हुई थी मुलाकात
पुलिस को दी शिकायत के अनुसार नवंबर 2024 में एक परिचित के माध्यम से सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की मुलाकात सुनील कुमार नामक व्यक्ति से हुई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सुनील कुमार ने खुद को दवाइयों का कारोबार करने वाला कारोबारी बताया और अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत बताई।
परिचित के माध्यम से हुई थी मुलाकात
पुलिस को दी शिकायत के अनुसार नवंबर 2024 में एक परिचित के माध्यम से सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की मुलाकात सुनील कुमार नामक व्यक्ति से हुई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सुनील कुमार ने खुद को दवाइयों का कारोबार करने वाला कारोबारी बताया और अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत बताई।
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आरोप है कि कारोबारी की बातों पर भरोसा करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारी ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मिली रकम और जीवनभर की बचत में से पैसे देने का फैसला किया। शिकायत के अनुसार अलग-अलग तारीखों में आठ चेक के माध्यम से कुल 36.70 लाख रुपये दिए गए।
36.70 लाख में से 13.10 लाख ही लौटाए
शिकायतकर्ता के अनुसार रकम लेने के बाद आरोपी ने पैसे वापस करने में कथित तौर पर आनाकानी शुरू कर दी। काफी समय बीतने के बावजूद पूरी रकम वापस नहीं मिली। शिकायत में कहा गया है कि अब तक 13.10 लाख रुपये ही लौटाए गए हैं, जबकि 23.60 लाख रुपये अभी भी बकाया हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस को यह भी बताया कि रकम वापस नहीं मिलने के कारण उसे पंजाब के मोहाली में मकान निर्माण के लिए होम लोन लेना पड़ा।
36.70 लाख में से 13.10 लाख ही लौटाए
शिकायतकर्ता के अनुसार रकम लेने के बाद आरोपी ने पैसे वापस करने में कथित तौर पर आनाकानी शुरू कर दी। काफी समय बीतने के बावजूद पूरी रकम वापस नहीं मिली। शिकायत में कहा गया है कि अब तक 13.10 लाख रुपये ही लौटाए गए हैं, जबकि 23.60 लाख रुपये अभी भी बकाया हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस को यह भी बताया कि रकम वापस नहीं मिलने के कारण उसे पंजाब के मोहाली में मकान निर्माण के लिए होम लोन लेना पड़ा।
जान से मारने की धमकी का भी आरोप
मामले में शिकायतकर्ता ने आरोपी पर कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। उसका कहना है कि इससे उसे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। पुलिस अब इस आरोप की भी जांच कर रही है।
शिकायत में आरोपी पर अन्य लोगों से भी इसी तरह रकम लेने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने आरोपी की दवा आपूर्ति से जुड़ी कारोबारी गतिविधियों, बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों की जांच करने की मांग की है।
मामले में शिकायतकर्ता ने आरोपी पर कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। उसका कहना है कि इससे उसे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। पुलिस अब इस आरोप की भी जांच कर रही है।
शिकायत में आरोपी पर अन्य लोगों से भी इसी तरह रकम लेने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने आरोपी की दवा आपूर्ति से जुड़ी कारोबारी गतिविधियों, बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों की जांच करने की मांग की है।
पुलिस खंगालेगी वित्तीय लेन-देन
शिकायतकर्ता ने मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की मांग की है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच कर रही है। आठ चेक के माध्यम से हुए लेन-देन, वापस की गई रकम और कथित तौर पर बकाया राशि से जुड़े रिकॉर्ड भी जांच का हिस्सा हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपों की सत्यता की जांच की जा रही है। आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।
शिकायतकर्ता ने मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की मांग की है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच कर रही है। आठ चेक के माध्यम से हुए लेन-देन, वापस की गई रकम और कथित तौर पर बकाया राशि से जुड़े रिकॉर्ड भी जांच का हिस्सा हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपों की सत्यता की जांच की जा रही है। आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।