हिमाचल: सोशल मीडिया पर सौदा... पड़ोसी की दुधारू गाय चुराकर 15 हजार में बेच डाली, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में स्थानीय निवासी राज ऋषि उर्फ रिशू को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से गाय बेचने के बाद मिली रकम में से छह हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस अब बाकी नौ हजार रुपये की बरामदगी के साथ-साथ आरोपी की पिछली गतिविधियों की भी जांच कर रही है।पुलिस के अनुसार गंदड़ निवासी अमित शर्मा ने 25 सितंबर को अपनी दुधारू गाय को घर के पास खेत में चरने के लिए बांधा था। शाम के समय जब उन्होंने देखा तो गाय वहां से गायब थी। काफी तलाश के बावजूद जब गाय का कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार ने अपने स्तर पर करीब दो दिन तक उसकी तलाश की। सफलता नहीं मिलने पर 27 सितंबर को आलमपुर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई गई।

सीसीटीवी ने खोला पूरा राज

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को एक फुटेज में गाय को टैंपो में ले जाते हुए देखा गया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई तेज की और गाय को हमीरपुर क्षेत्र से बरामद कर लिया। इसके बाद गाय को उसके असली मालिक अमित शर्मा को सौंप दिया गया।



15 हजार में सोशल मीडिया के जरिए हुआ सौदा

जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने हमीरपुर के ताल निवासी टैंपो चालक विशाल और बंटी को पकड़ा। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने गाय को 15 हजार रुपये में खरीदा था। पुलिस के अनुसार दोनों युवकों ने बताया कि गाय बेचने वाले राज ऋषि ने उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया था। इसके बाद गाय की खरीद-बिक्री का सौदा तय हुआ। पूछताछ और जांच में सामने आई जानकारी के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी राज ऋषि उर्फ रिशू को गिरफ्तार कर लिया।



छह हजार रुपये बरामद, नौ हजार की तलाश

पुलिस ने आरोपी के पास से बिक्री की रकम में से 6 हजार रुपये बरामद कर लिए हैं। बाकी 9 हजार रुपये की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने इससे पहले भी पशु चोरी या इसी तरह की किसी अन्य वारदात को अंजाम दिया है या नहीं। इसके लिए आरोपी की पिछली गतिविधियों और संभावित अन्य मामलों की जांच की जा रही है। बैजनाथ के डीएसपी संदीप शर्मा के अनुसार मामले में जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को खंगाल रही है।