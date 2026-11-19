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मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण इसमें कोई नए निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। मामले की अगली सुनवाई 28 दिसंबर 2026 को होगी।अदालत ने आवेदक चंदा देवी की अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें इस जनहित याचिका में प्रतिवादी बनाने के आदेश दिए हैं। इनकी शिकायत के आधार पर ही यह कार्रवाई शुरू हुई थी। वहीं संजौली के चलौंठी गांव की देवकी देवी के मकान को खाली करवाने से संबंधित प्रतिवेदन पर भी एनएचएआई से जवाब मांगा है।