Shimla News: रास-ए-गरबा में दिखा संस्कृति और उत्सव का संगम
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल के रोटरैक्ट क्लब की ओर से नवरात्र पर रास-ए-गरबा एवं दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रद्धा, संस्कृति और उत्सव का संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में शिमला के विधायक हरीश जनारथा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की जबकि रोटेरियन अर्जुन गोयल विशेष रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां दुर्गा की पूजा-अर्चना एवं आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ हुआ। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों जिसमें गरबा और डांडिया हुआ। इस आयोजन ने भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ आपसी भाईचारे, एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश भी दिया। ब्यूरो
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