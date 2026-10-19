Shimla News: पार्किंग योजनाओं को जांचने आज पहुंचेगी केंद्रीय टीम

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नगर निगम के अनुसार शिमला शहर के हर वार्ड में हाइड्रोलिक पार्किंग तैयार की जानी है। इसके लिए केंद्र से अर्बन चैलेंज फंड के तहत बजट जारी होगा। नगर निगम ने हर वार्ड में इसके लिए जमीन चिह्नित कर ली है। अब केंद्रीय टीम से इनका निरीक्षण करवाया जाएगा। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के बाद इस योजना के लिए बजट जारी किया जाएगा। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि केंद्रीय टीम मंगलवार सुबह शिमला पहुंच जाएगी। इस दौरान निगम के अधिकारी टीम को वार्डाें का दौरा करवाएंगे। ब्यूरो