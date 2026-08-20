Shimla News: एचआईवी जागरूकता के लिए निकली रैली
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। जवाहर लाल नेहरू ललित कला महाविद्यालय में वीरवार को एचआईवी-एड्स की जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। इसका आयोजन रेड रिबन क्लब ने किया। रैली का उद्देश्य विद्यार्थियों और आम लोगों को एचआईवी-एड्स से जुड़ी सही जानकारी देना था। रैली महाविद्यालय परिसर से शुरू हुई। इसमें रेड रिबन क्लब के सदस्यों, विद्यार्थियों और प्राध्यापकों ने भाग लिया। रैली के दौरान विद्यार्थियों ने एचआईवी संक्रमण के कारणों और बचाव के उपायों की जानकारी दी। समय पर जांच और उपचार के महत्व पर भी लोगों को जागरूक किया गया। रेड रिबन क्लब सदस्यों ने स्वस्थ और भेदभाव-मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। संवाद
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