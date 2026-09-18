Shimla News: बारिश से गड्ढों में बदलीं सड़कें, लोगों का सफर हुआ खतरनाक

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स्थानीय निवासी दिवेश ठाकुर, लोकेंद्र, हनी, अंकुश समेत अन्य लोगों का कहना है कि सूखे मौसम में सड़क के गड्ढे दिखाई दे जाते हैं, लेकिन बारिश के दौरान पानी भरते ही इनका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। केवल गड्ढे भरने के बजाय सड़क की खराब सतह और पानी की निकासी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। लोगों ने संबंधित विभाग से समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है।