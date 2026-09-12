Shimla News: मज्याठ में बारिश ने खोली ड्रेनेज व्यवस्था की पोल, पानी की सप्लाई पर भड़के लोग

अमर उजाला ब्यूरोशिमला। नगर निगम शिमला के मज्याठ वार्ड में शनिवार को हुई वार्ड सभा में जल निकासी और पेयजल आपूर्ति की खराब व्यवस्था पर लोगों ने नाराजगी जताई। वार्डवासियों ने कहा कि बारिश के पानी की निकासी न होने से सड़कों पर जलभराव हो रहा है। पेयजल भी अनियमित मिल रहा है जिससे दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।जल निकासी की समस्या के कारण वार्ड के अंदरूनी रास्तों पर पानी जमा हो रहा है। कई मकानों से बारिश का पानी सीधे सार्वजनिक रास्तों पर छोड़ा जा रहा है, जिससे सड़कें खराब हो रही हैं। लोगों ने स्थायी जल निकासी व्यवस्था और पानी छोड़ने पर रोक लगाने की मांग की।पार्षद अनीता शर्मा ने मकान मालिकों से उचित निकासी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान संबंधित स्तर पर उठाया जाएगा। पेयजल आपूर्ति को लेकर भी लोगों ने नगर निगम और जल शक्ति विभाग से नियमित आपूर्ति की मांग की। वार्ड सभा में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग उठी। लोगों ने पार्किंग सुविधा और सामुदायिक भवन निर्माण की भी मांग की। पूर्व पार्षद दिवाकर देव शर्मा को कथित धमकी का मामला भी चर्चा में रहा। पार्षद अनीता शर्मा ने इसे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के समक्ष उठाने का निर्णय लिया। नई सड़क पर बारिश से आए मलबे को हटाने का आश्वासन भी दिया गया।