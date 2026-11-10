{"_id":"6af30ec16680432c28042994","slug":"power-supply-will-be-disrupted-in-seri-and-gumma-pumping-shimla-news-c-19-sml1002-818052-2026-11-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: सेरी, गुम्मा पंपिंग में बिजली रहेगी बाधित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: सेरी, गुम्मा पंपिंग में बिजली रहेगी बाधित

शिमला ब्यूरो

Updated Tue, 10 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

