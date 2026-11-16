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Shimla News: न्यू शिमला में आज सात घंटे बिजली बंद

Mon, 16 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:59 PM IST
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Power supply to be off for seven hours in New Shimla today
शिमला। बिजली बोर्ड की ओर से 11 केवी खलीनी-न्यू शिमला हाईटेंशन लाइन का प्री-विंटर रखरखाव कार्य किया जाएगा। इसके चलते 17 नवंबर (मंगलवार) को संबंधित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। बिजली बोर्ड के अनुसार इस दौरान न्यू शिमला सेक्टर एक की लेन वन , बीसीएस, माहूंनाग, उत्तम गैस, फेज-थ्री, कंगनाधार और सेक्टर-5 तथा 6 सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत उपमंडल खलीनी के सहायक अधिशासी अभियंता (असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर) रविंद्र ठाकुर ने यह जानकारी दी। संवाद
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