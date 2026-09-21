Shimla News: लोअर बाजार में आज पावर कट
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राज्य विद्युत बोर्ड एलटी लाइनों का मरम्मत कार्य करने जा रहा है। इस कारण लोअर बाजार समेत आसपास के इलाकों में आठ घंटे तक पावर कट लगेगा। विद्युत उपमंडल रिज के असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर लाल सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर की सुबह 9:00 से शाम 5:00 बजे तक यह कट लगेगा। बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मौसम के अनुकूल होने पर ही काम किया जाएगा। मौसम खराब होगा तो अगले दिन पर यह काम किया जाएगा। संवाद
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