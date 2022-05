{"_id":"628e56e28b014a2c127ee6dc","slug":"police-constable-recruitment-paper-leak-thousands-of-coaching-centers-of-himachal-under-double-investigation","type":"story","status":"publish","title_hn":"HP Constable Paper Leak: दोहरी जांच की जद में हजारों कोचिंग सेंटर, हिमाचल पुलिस ने की तैयारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धर्मेंद्र पंडित, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 26 May 2022 02:31 AM IST