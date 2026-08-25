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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Politics: Jairam Thakur asks—if you couldn't provide jobs, why did you guarantee five lakh jobs?

राजनीति: जयराम ठाकुर बोले- नौकरी नहीं दे सकते तो पांच लाख रोजगार की गारंटी क्यों दी

Tue, 25 Aug 2026 07:40 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 25 Aug 2026 07:40 PM IST
सार

 मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे सकती, तो कांग्रेस ने चुनाव के दौरान पांच लाख रोजगार और एक लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी क्यों दी थी। 

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Politics: Jairam Thakur asks—if you couldn't provide jobs, why did you guarantee five lakh jobs?
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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 नेता विपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे सकती, तो कांग्रेस ने चुनाव के दौरान पांच लाख रोजगार और एक लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी क्यों दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने युवाओं और महिलाओं को गुमराह कर सत्ता हासिल की। वाकआउट के बाद विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों के प्रदर्शन के दौरान जयराम ने कहा कि सरकार पूर्व भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद कर बदले की राजनीति कर रही है।

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उन्होंने हिमकेयर, सहारा और पेंशन योजनाओं को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि हिमकेयर के भुगतान रुकने से मरीजों को इलाज में दिक्कतें आ रही हैं और कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक द्वेष के तहत भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करवाने का दबाव बना रही है। आरोप लगाया कि विजिलेंस अधिकारियों पर केस बनाने का दबाव बना रहे हैं। विपक्ष को बदनाम करने के लिए राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया और पूरी कोशिश की कि सदन की कार्यवाही का वीडियो न दिया जाए। आज सदन का वह वीडियो आ गया और मुख्यमंत्री का झूठ बेनकाब हो गया है। अब उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

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