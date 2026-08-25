हिमाचल सरकार: कराधान एवं आबकारी विभाग में आठ सहायक आयुक्तों की तैनाती

राज्य कराधान एवं आबकारी विभाग ने आठ नए सहायक आयुक्तों की तैनाती के आदेश जारी किए हैं। विक्रांत पांडे को पालमपुर में उत्तर क्षेत्र (जीएसटी) की कर लेखा परीक्षा इकाई में सहायक आयुक्त (जीएसटी) के रूप में तैनात किया गया है। ईशान जमालता को सिरमौर जिले के रेणुका और सराहां सर्कल में सहायक आयुक्त (जीएसटी) का पदभार सौंपा गया है। अभिषेक शर्मा को परवाणू में दक्षिण क्षेत्र (जीएसटी) के प्रवर्तन विभाग में सहायक आयुक्त (जीएसटी) बनाया गया है। नितेश कुमार को कांगड़ा जिले के पालमपुर सर्कल में सहायक आयुक्त (जीएसटी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

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रोहित राणा को कांगड़ा जिले के धर्मशाला-द्वितीय सर्कल में सहायक आयुक्त (जीएसटी) का कार्यभार दिया गया है। शिवम चौहान को ऊना में केंद्र क्षेत्र (जीएसटी) की कर लेखा परीक्षा इकाई में सहायक आयुक्त (जीएसटी) के पद पर तैनात किया गया है। रजनीश ठाकुर को मंडी जिले के जोगिंद्र नगर सर्कल में सहायक आयुक्त (जीएसटी) के रूप में भेजा गया है। अमन भारती को परवाणू में दक्षिण क्षेत्र (जीएसटी) की कर लेखा परीक्षा इकाई में सहायक आयुक्त (जीएसटी) का पदभार मिला है। विभाग ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने-अपने कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। उन्हें अपनी जॉइनिंग रिपोर्ट उचित माध्यम से विभाग को भेजनी होगी।