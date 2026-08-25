फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Govt: Posting of eight Assistant Commissioners in the Department of Taxation and Excise.

हिमाचल सरकार: कराधान एवं आबकारी विभाग में आठ सहायक आयुक्तों की तैनाती

Tue, 25 Aug 2026 08:01 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 25 Aug 2026 08:01 PM IST
सार

राज्य कराधान एवं आबकारी विभाग ने आठ नए सहायक आयुक्तों की तैनाती के आदेश जारी किए हैं।  विभाग ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने-अपने कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। उन्हें अपनी जॉइनिंग रिपोर्ट उचित माध्यम से विभाग को भेजनी होगी।
 

विज्ञापन
Himachal Govt: Posting of eight Assistant Commissioners in the Department of Taxation and Excise.
राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राज्य कराधान एवं आबकारी विभाग ने आठ नए सहायक आयुक्तों की तैनाती के आदेश जारी किए हैं। विक्रांत पांडे को पालमपुर में उत्तर क्षेत्र (जीएसटी) की कर लेखा परीक्षा इकाई में सहायक आयुक्त (जीएसटी) के रूप में तैनात किया गया है। ईशान जमालता को सिरमौर जिले के रेणुका और सराहां सर्कल में सहायक आयुक्त (जीएसटी) का पदभार सौंपा गया है। अभिषेक शर्मा को परवाणू में दक्षिण क्षेत्र (जीएसटी) के प्रवर्तन विभाग में सहायक आयुक्त (जीएसटी) बनाया गया है। नितेश कुमार को कांगड़ा जिले के पालमपुर सर्कल में सहायक आयुक्त (जीएसटी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

विज्ञापन


रोहित राणा को कांगड़ा जिले के धर्मशाला-द्वितीय सर्कल में सहायक आयुक्त (जीएसटी) का कार्यभार दिया गया है। शिवम चौहान को ऊना में केंद्र क्षेत्र (जीएसटी) की कर लेखा परीक्षा इकाई में सहायक आयुक्त (जीएसटी) के पद पर तैनात किया गया है। रजनीश ठाकुर को मंडी जिले के जोगिंद्र नगर सर्कल में सहायक आयुक्त (जीएसटी) के रूप में भेजा गया है। अमन भारती को परवाणू में दक्षिण क्षेत्र (जीएसटी) की कर लेखा परीक्षा इकाई में सहायक आयुक्त (जीएसटी) का पदभार मिला है। विभाग ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने-अपने कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। उन्हें अपनी जॉइनिंग रिपोर्ट उचित माध्यम से विभाग को भेजनी होगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed