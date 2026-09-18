Shimla News: सेंट बीड्स कॉलेज में लिया नशामुक्ति का संकल्प
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। सेंट बीड्स कॉलेज शिमला में शुक्रवार को मेरा युवा भारत पोर्टल और नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कॉलेज की एनएसएस इकाई ने मेरा युवा भारत शिमला और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम करवाया। इसमें विद्यार्थियों और एनएसएस स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मेरा युवा भारत शिमला के उपनिदेशक विपिन कुमार ने विद्यार्थियों को पोर्टल पर पंजीकरण, प्रोफाइल तैयार करने और उपलब्ध विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में युवा स्वयंसेवक आशीता शर्मा ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत विषय पर विद्यार्थियों को जागरूक किया। उन्होंने नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का समन्वय एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. विशाल चौहान और डॉ. देविना ऑचॉयबर ने किया। प्रधानाचार्य सिस्टर रोजिली टीएल ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकारों और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।
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