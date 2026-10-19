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Shimla News: पीएचडी गाइड की आवेदन तिथि बढ़ाई

Mon, 19 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:59 PM IST
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PhD guide application date extended
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला में पीएचडी गाइड की मान्यता के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को अब 24 अक्तूबर तक का समय मिलेगा। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन कार्यालय ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है। इससे पहले यह तिथि एक सितंबर तय की थी। विश्वविद्यालय में शोध गाइड की मान्यता की प्रक्रिया शिक्षकों की पात्रता, शोध अनुभव और निर्धारित शैक्षणिक मानकों के आधार पर पूरी की जाएगी। एचपीयू में शोध गाइड की मान्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों और विश्वविद्यालय के पीएचडी विनियमों के अनुसार होगी। संवाद
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