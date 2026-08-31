Shimla News: फागू ईवीएम वेयर हाउस में जांची व्यवस्थाएं
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सोमवार को फागू स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को वेयरहाउस की सुरक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने वेयरहाउस में स्थापित सीसीटीवी कैमरों, सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणों और प्रवेश-निकास रजिस्टर की जांच की। ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग के निर्देशों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित हो। निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ईवीएम मशीनों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ब्यूरो
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