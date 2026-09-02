फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Pilot Project: Monitoring Mothers and Newborns; Jhpiego to Transform Maternal and Infant Care

पायलट प्रोजेक्ट: मां और नन्ही जान पर रहेगी नजर, जपाइगो से बदलेगी मातृ-शिशु देखभाल

Wed, 02 Sep 2026 11:44 AM IST
Krishan Singh आदित्य सोफत, शिमला।
आदित्य सोफत, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 02 Sep 2026 11:44 AM IST
सार

अब ग्लोबल हेल्थ ऑर्गनाइजेशन जपाइगो प्रोजेक्ट से गर्भवती महिलाओं की देखभाल की जाएगी। हालांकि, यह योजना शिमला और चंबा जिला में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की है। 

विज्ञापन
Pilot Project: Monitoring Mothers and Newborns; Jhpiego to Transform Maternal and Infant Care
मातृ-शिशु देखभाल। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रदेशभर में मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने योजना तैयार की है। अब ग्लोबल हेल्थ ऑर्गनाइजेशन जपाइगो प्रोजेक्ट से गर्भवती महिलाओं की देखभाल की जाएगी। हालांकि, यह योजना शिमला और चंबा जिला में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की है। इस दौरान एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) हाई रिस्क प्रेग्नेंसी का पता लगाएंगी। जोखिम के मामलों की जल्द पहचान कर सही प्रबंधन हो सकेगा। अगर जिलों में एनएचएम और स्वास्थ्य विभाग को सफलता मिलती है तो पूरे प्रदेश में जपाइगो प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा।

विज्ञापन


पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण, प्राथमिक स्तर पर ही मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना लाना है। इसी के साथ बॉर्न हेल्दी प्रोजेक्ट में शिशुओं को जन्मजात बीमारियों से बचाना है। इसके लिए एएनएम और सीएचओ को प्रशिक्षित भी किया है ताकि समय पर बचाव किया जा सके। एएनएम और सीएचओ को गर्भवती महिलाओं में उच्च जोखिम जैसे एनीमिया, उच्च रक्तचाप, प्री-एकलम्पसिया, डायबिटीज की शुरुआती पहचान के बारे में जानकारी दी जा रही है। एआई-आधारित डिजिटल असेसमेंट मॉडल से जोखिम के अनुसार गर्भवती महिलाओं का सही वर्गीकरण करने के बाद रेफरल प्रोसेस तेज करना शामिल है।
विज्ञापन


इसी के साथ गर्भाधान से पूर्व देखभाल यानी महिलाओं को गर्भधारण से पहले ही स्वस्थ बनाने के लिए फोलिक एसिड की सही खुराक, पोषण परामर्श के बारे में ध्यान केंद्रित किया है। जन्म से ही बच्चों में दिखने वाले विकार क्लेफ्ट लिप, क्लब फुट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की पहचान करना है। प्री-टर्म डिलीवरी को रोकने और जन्म के तुरंत बाद नवजात को री-ससिटेट करने व मदर केयर देने का व्यावहारिक अभ्यास के बारे में जानकारी देना है। प्रोजेक्ट में प्रसव के बाद धात्री माता और बच्चे का घर-घर जाकर सही समय पर फॉलोअप करना भी शामिल है ताकि स्वास्थ्य का पता लगाया जा सके। उधर, उप निदेशक कार्यक्रम डॉ. अल्पना ने बताया कि चंबा व शिमला में जपाइगो प्रोजेक्ट के तहत हाई रिस्क प्रेग्नेंसी का समय पर पता लगाकर प्रबंधन किया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed