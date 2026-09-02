बड़ा बदलाव: एनसीपी के नियम बदले, एक विद्यार्थी को मिल सकेगी अब एक से अधिक छात्रवृत्ति

आवेदन प्रक्रिया भी होगी आसान

नए प्रावधान के तहत विद्यार्थी पहले आवेदन के दौरान उपलब्ध कराई सामान्य जानकारी आगे के आवेदनों के लिए दोबारा इस्तेमाल कर सकेगा। बाद के छात्रवृत्ति आवेदनों में विद्यार्थियों को केवल संबंधित योजना से जुड़ी जानकारी भरने और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन में कमी पाई जाती है तो योजना से संबंधित विवरण में संशोधन का अवसर दिया जाएगा। सामान्य शैक्षणिक या संस्थान संबंधी जानकारी में बदलाव के लिए पहले सभी जमा आवेदनों को वापस लेना होगा। संस्थानों के नोडल अधिकारियों को विद्यार्थी की ओर से जमा किए सभी आवेदनों और उनकी स्थिति दिखाई देगी। आवेदन में कमी पाए जाने पर उसे योजना-विशिष्ट विवरण अथवा सामान्य/शैक्षणिक विवरण से जुड़ी कमी के रूप में अलग-अलग चिह्नित किया जाएगा। अगले स्तर के सत्यापन में भी विद्यार्थी के सभी आवेदन संबंधित नोडल अधिकारियों को दिखाई देंगे।



सभी सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों और संबंधित शिक्षा अधिकारियों को नए प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। संस्थानों को नोटिस बोर्ड, प्रार्थना सभा, जागरूकता अभियान और अन्य माध्यमों से पात्र विद्यार्थियों को जानकारी देने तथा निर्धारित समय सीमा में आवेदन करवाने को कहा गया है। -अनिल कुमार, उपनिदेशक, जिला उच्च शिक्षा विभाग



