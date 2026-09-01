फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   People impressed by the furniture crafted with the prisoners' skills.

Shimla News: कैदियों के हुनर से चमके फर्नीचर के कायल हुए लोग

Tue, 01 Sep 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
People impressed by the furniture crafted with the prisoners' skills.
कंडा जेल के कैदियों के बनाए उत्पादों की गेयटी में प्रदर्शनी शुरू, फर्नीचर, कपड़े और बेकरी उत्पाद शामिल
विज्ञापन

शॉल और पहाड़ी टोपियां भी बिक्री के लिए उपलब्ध
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में मंगलवार को कंडा जेल के कैदियों द्वारा बनाए उत्पादों की प्रदर्शनी शुरू हुई। प्रदर्शनी का आयोजन कारागार एवं सुधारात्मक सेवा विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से किया है। इसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने दोपहर 3:00 बजे किया।

प्रदर्शनी में कंडा जेल के 60 कैदियों द्वारा तैयार किए उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें फर्नीचर, कपड़े और बेकरी उत्पाद शामिल हैं। यह उत्पाद लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। इनमें पुरुष और महिला कैदियों के कौशल को दर्शाया है। प्रदर्शित फर्नीचर में सोफा सेट, रॉकिंग चेयर, कुर्सियां, टेबल, डाइनिंग टेबल और रैक शामिल हैं। इसके साथ ही हस्तनिर्मित कपड़े, शॉल और पहाड़ी टोपियां भी प्रदर्शनी में रखी हैं। ऊन से तैयार क्रोशिया उत्पाद और सजावटी सामान भी प्रदर्शनी का हिस्सा हैं। पुलिस उपमहानिरीक्षक (कारागार) अभिषेक त्रिवेदी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इनके साथ पुलिस उपमहानिरीक्षक रमेश छाज्टा भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे।
विज्ञापन


आयोजकों ने बताया कि यह प्रदर्शनी कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से उनके हुनर को पहचान मिल रही है। कैदियों द्वारा बनाए उत्पादों की बिक्री से उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलेगी। यह पहल उनके पुनर्वास में सहायक होगी। प्रदर्शनी में रखे उत्पादों की कीमत 30 रुपये से 45 हजार रुपये तक रखी है। यह प्रदर्शनी 4 सितंबर तक चलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें