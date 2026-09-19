Shimla News: गणपति महोत्सव की भजन संध्या में झूमे लोग
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के मिडल बाजार के एमसी कांप्लेक्स में शनिवार को श्रीगणेश महोत्सव में भजन संध्या हुई। संध्या श्री सिद्धिविनायक सेवा मंडल ट्रस्ट ने करवाई। इस दौरान विशेष पूजा और आरती की गई। दोपहर के समय स्थानीय संकीर्तन मंडलियों ने भजन कीर्तन प्रस्तुत किए। इस दौरान भंडारे का आयोजन भी किया गया। इसके बाद नाभा संकीर्तन मंडल ने संकीर्तन किया। शाम को कैलाश म्युजिकल ग्रुप ने भजन संध्या का कार्यक्रम दिया। इसमें गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आना भजन गाया गया। कांग्रेस शिमला के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह और वार्ड नं 15 की पार्षद उमंग बांगा मुख्य अतिथि रहीं। यह जानकारी मीडिया प्रभारी राज कुमार अग्रवाल दी। संवाद
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