हिमाचल: मनाली पहुंचते ही खत्म होगी टैक्सी की टेंशन! वोल्वो बस स्टैंड पर मिलेगी सुविधा; सस्ती भी और सेफ भी

पहाड़ों की खूबसूरती देखने मनाली पहुंचने वाले सैलानियों के लिए सफर अब थोड़ा और आसान होने जा रहा है। वोल्वो बस से मनाली पहुंचे और बस से उतरते ही टैक्सी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ा, किराये को लेकर मोलभाव हुआ या चालक ने मनमाना दाम बता दिया। ऐसी परेशानी को कम करने के लिए अब वोल्वो बस स्टैंड पर ही प्रीपेड टैक्सी की सुविधा देने की तैयारी है। यानी पर्यटक बस से उतरेंगे, सीधे प्रीपेड टैक्सी कार्यालय पहुंचेंगे, अपने गंतव्य का तय किराया देखेंगे और भुगतान के बाद अधिकृत टैक्सी में बैठकर होटल या पर्यटन स्थल की ओर रवाना हो सकेंगे।

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सबसे खास बात यह होगी कि पर्यटकों को पहले ही पता चल जाएगा कि उन्हें किस मार्ग के लिए कितना किराया देना है। इसके लिए कार्यालय में अलग-अलग मार्गों की किराया सूची प्रदर्शित की जाएगी। इससे किराये को लेकर होने वाली बहस और मोलभाव की गुंजाइश कम होगी।मनाली पहुंचने वाले बड़ी संख्या में पर्यटक वोल्वो बसों का इस्तेमाल करते हैं। बस स्टैंड से होटल या दूसरे पर्यटन स्थलों तक जाने के लिए उन्हें अक्सर टैक्सी की जरूरत पड़ती है। नई व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि पर्यटकों को टैक्सी तलाशने के लिए बस स्टैंड से बाहर जाने या कई चालकों से संपर्क करने की जरूरत न पड़े। बस स्टैंड पर ही प्रीपेड व्यवस्था उपलब्ध होने से पर्यटक अपनी जरूरत के अनुसार टैक्सी बुक कर सकेंगे। इसके लिए पहले से निर्धारित किराया लिया जाएगा। इस व्यवस्था से टैक्सी संचालकों को भी सीधा लाभ मिल सकता है। पंजीकृत टैक्सी चालकों को बस स्टैंड से ही बुकिंग मिलेगी, जबकि पर्यटकों को अधिकृत वाहन उपलब्ध होगा।पर्यटन सीजन में मनाली में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ टैक्सियों की मांग भी बढ़ जाती है। ऐसे समय में किराये को लेकर शिकायतें सामने आने की संभावना रहती है। प्रीपेड व्यवस्था में इसी समस्या को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जब किराया पहले से तय और सार्वजनिक होगा तो पर्यटक भी भुगतान से पहले पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। इससे उन्हें यात्रा के बाद किराये को लेकर किसी अप्रत्याशित स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। कार्यालय में निगरानी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इससे बुकिंग व्यवस्था पर नजर रखने के साथ किसी शिकायत या विवाद की स्थिति में घटनाक्रम की जांच करने में मदद मिल सकती है।सिर्फ टैक्सी की सुविधा ही नहीं, बल्कि पर्यटकों की सहायता के लिए वोल्वो बस स्टैंड पर पुलिस की तैनाती भी की जाएगी। किसी पर्यटक को टैक्सी, किराये या किसी अन्य पर्यटन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वह मौके पर पुलिस से संपर्क कर सकेगा। पुलिस पर्यटकों की शिकायतों को सुनने के साथ पर्यटन व्यवस्था से जुड़े सुझाव भी दर्ज करेगी। इससे बस स्टैंड पर आने वाले सैलानियों को एक ऐसी जगह मिल सकेगी, जहां उन्हें परिवहन के साथ सुरक्षा संबंधी सहायता भी उपलब्ध हो।शनिवार को मनाली थाना प्रभारी मनीष शर्मा और हिमआंचल टैक्सी संचालक यूनियन के प्रधान राजा ठाकुर वोल्वो बस स्टैंड पहुंचे। दोनों ने प्रस्तावित प्रीपेड टैक्सी कार्यालय के स्थान का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण के बाद कार्यालय तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अब व्यवस्था को जल्द से जल्द शुरू करने की दिशा में तैयारियां आगे बढ़ाई जा रही हैं।टैक्सी यूनियन के प्रधान राजा ठाकुर ने बताया कि बस स्टैंड पर आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में केवल पंजीकृत टैक्सी संचालकों को ही काम दिया जाएगा।