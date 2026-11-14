Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Pensioners await revised pensions; sit-in protest enters third day

Shimla News: संशोधित पेंशन के इंतजार में पेंशनर, 3 दिन से धरना जारी

Sat, 14 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Pensioners await revised pensions; sit-in protest enters third day
उपायुक्त कार्यालय के बाहर पेंशनरों ने किया प्रदर्शन
विज्ञापन

वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो तेज होगा आंदोलन
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। संशोधित पेंशन का इंतजार कर रहे प्रदेश के 2,300 पेंशनरों की मांगों को लेकर पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति का आंदोलन जारी है। समिति के छह दिवसीय धरने के तीसरे दिन शनिवार को पेंशनरों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटीओ चौक पर प्रदर्शन किया।

इस दौरान 11 सदस्य धरने पर बैठे जबकि 42 पेंशनरों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो आक्रोश रैली निकालने के बाद आंदोलन और तेज किया जाएगा। समिति के महासचिव भूप राम वर्मा ने कहा कि पेंशनरों के लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है। जीपीएफ की निकासी में भी देरी हो रही है। बजट का प्रावधान न होने से स्वीकृत बिलों के भुगतान के लिए पेंशनरों को कोषागार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि तीन नवंबर को समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा की अध्यक्षता में सचिवालय में सचिव शहरी विकास से मुलाकात की थी। इस दौरान बताया था कि प्रदेश के करीब 2300 पेंशनरों को अभी तक संशोधित पेंशन नहीं मिल पाई है और केवल 80 मामले ही स्वीकृत हुए हैं। सचिव ने निदेशक शहरी विकास को पेंशनरों के मामलों को जल्द स्वीकृत करने के निर्देश दिए थे लेकिन समिति का आरोप है कि अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धरने में समिति के संयोजक मोहन ठाकुर सहित पीएन भारद्वाज, गोपाल जिल्टा, सुदामा शर्मा, देवेंद्र केवला, जय शंकर ठाकुर, हरि सिंह रांटा, नारायण दत्त शर्मा, डीपी शर्मा, नारायण शर्मा, नरेश कुमार और लीला दास ठाकुर सहित अन्य पेंशनर मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें