Shimla News: ढली मंडी में पहाड़ी मटर की धूम, दाम 200 के पार

विज्ञापन

मंडी के आढ़तियों के अनुसार ढली मंडी में मटर का सीजन शुरू हो चुका है। मंडी में सोमवार को मटर 100 से 210 रुपये प्रति किलो तक बिका। हालांकि सीजन अभी शुरुआती चरण में है। इसके चलते रोजाना अभी 50 से 60 बोरियां ही पहुंच रही हैं। बाहरी राज्यों में पहाड़ी मटर की मांग काफी तेज है।