Shimla News: हिंदी दिवस पर विविध कार्यक्रम का आयोजन
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरोग में हिंदी दिवस पर विविध कार्यक्रम का आयोजन का किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य सारिका आहूजा ने की। उन्होंने हिंदी भाषा के प्रति अपनी रुचि और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान हिंदी विषय के प्रवक्ता हेमराज रामी ने हिंदी भाषा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। संवाद
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