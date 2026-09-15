शिमला: हिमालयी जड़ी-बूटियों से पर्वतारोहियों के लिए तैयार की चोको बार, परीक्षण सफल

स्थानीय सामग्री को खाद्य उत्पाद में जगह

ग्रोग चॉकलेट बार को खास तौर पर ऐसे उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है, जो पर्वतीय यात्राओं, ट्रैकिंग और अन्य ऊंचाई वाले अभियानों पर जाते हैं। ग्रोग के निर्माता एचपीयू के डॉ. नितिन व्यास और डॉ. प्रति नागल ने बताया कि उत्पाद में इस्तेमाल की गई पारंपरिक जड़ी-बूटियों और मसालों के जरिये हिमाचल की स्थानीय खाद्य एवं पारंपरिक ज्ञान परंपरा को आधुनिक खाद्य उत्पाद से जोड़ा गया है। डार्क चॉकलेट के साथ सूखे मेवों और मसालों का संयोजन इसके स्वाद और पोषण संबंधी विशेषताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। भविष्य में अलग फ्लेवर बनाने पर भी काम किया जा रहा है।