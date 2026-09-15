एचपीएसईबीएल: बिजली गुल होने से पहले मोबाइल पर आएगा एसएमएस, नई डिजिटल सुविधा शुरू

अब बिजली कटौती होने से पहले मोबाइल फोन पर मैसेज मिलेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने उपभोक्ताओं को बिजली कटौती की पहले से जानकारी देने के लिए नई डिजिटल सुविधा शुरू कर दी है। मीटर डेटा मैनेजमेंट (एमडीएम) सिस्टम के जरिये उपभोक्ताओं के मोबाइल पर एसएमएस भेजकर बताया जाएगा कि बिजली कब बंद होगी और कितने समय तक आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। यह व्यवस्था फील्ड स्तर पर लाइव कर दी गई है।

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नियोजित शटडाउन की स्थिति में संबंधित एसडीओ और जेई एमडीएम सिस्टम के माध्यम से कटौती का समय निर्धारित करेंगे।



इसके बाद संबंधित उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर पहले ही एसएमएस पहुंच जाएगा। इससे मेंटेनेंस, ट्रांसफार्मर, फीडर या लाइन पर काम के कारण होने वाली बिजली कटौती की जानकारी उपभोक्ताओं को समय रहते मिल सकेगी। खास बात यह है कि यदि किसी वजह से प्रस्तावित शटडाउन रद्द या स्थगित किया जाता है तो इसकी सूचना भी उपभोक्ताओं को एसएमएस से दी जाएगी। यानी उपभोक्ताओं को बिजली कटौती के लिए पहले से अपनी दिनचर्या तय करने में आसानी होगी और शटडाउन रद्द होने पर अनावश्यक इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। अचानक बिजली गुल होने की स्थिति में भी नई व्यवस्था उपयोगी होगी। फीडर में फॉल्ट आने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल अलर्ट मिलेगा।