फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Order to the insurance company to settle the claim

Shimla News: बीमा कंपनी को क्लेम का निपटारा करने का आदेश

Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Order to the insurance company to settle the claim
मानसिक प्रताड़ना के लिए देने होंगे 15 हजार
विज्ञापन

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला का फैसला
रुचि सांख्यान
शिमला। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला ने वाहन दुर्घटना बीमा क्लेम खारिज करने के मामले में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी ठहराया है।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सदस्य निधि शर्मा की खंडपीठ ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह सर्वेयर रिपोर्ट के आधार पर शिकायतकर्ता के क्लेम का निपटारा करे। इसके साथ ही क्लेम राशि पर शिकायत दर्ज करने की तिथि से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मानसिक प्रताड़ना के लिए 15 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी अदा करने का आदेश दिया है। शिमला निवासी शिकायतकर्ता दुर्गा सिंह ठाकुर ने आयोग में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 35 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उनका वाहन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के पास बीमित था। 25 अगस्त 2019 की रात उनके बेटे अजय ठाकुर कोटि से शिलोन बाग की ओर आ रहे थे। सड़क किनारे कच्ची जगह पर वाहन खड़ा कर ग्राहक का फोन सुनते समय शिलोन की तरफ से गलत दिशा में आए एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। इससे वाहन 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया और अजय ठाकुर भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
विज्ञापन


बीमा कंपनी ने दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि दुर्घटना के समय चालक शराब के नशे में था जो बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। कंपनी ने पुलिस चालान, एमएलसी और राज्य फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें यूरिन सैंपल में अल्कोहल पाए जाने का दावा किया गया था। आयोग ने यह भी पाया कि चालक के ब्लड सैंपल में अल्कोहल की कोई पुष्टि नहीं हुई थी जिससे यह सिद्ध नहीं होता कि उसकी मानसिक क्षमता गाड़ी चलाने के अयोग्य स्तर तक प्रभावित थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें