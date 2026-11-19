Shimla News: कारोबारी को 9.21 लाख रुपये ब्याज समेत लौटाने के आदेश
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST
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पेपर प्लेट बनाने के लिए लिया था ऋण
बकाया राशि पर 10.20 फीसदी ब्याज भी देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। पेपर प्लेट निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए बैंक से कर्ज लेने के बाद राशि वापस न करने वाले व्यक्ति को अदालत ने बकाया रकम ब्याज समेत चुकाने के आदेश दिए हैं।
वरिष्ठ सिविल जज कोर्ट नंबर एक शिमला की न्यायाधीश प्रतिभा नेगी की अदालत ने इंडियन बैंक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रतिवादी को 9,21,328 रुपये की बकाया राशि अदा करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी को यह राशि मुकदमा दायर करने की तिथि से लेकर पूरी वसूली होने तक 10.20 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ चुकानी होगी। बैंक की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में वसूली का दावा दायर किया था।
मामले के अनुसार शिमला निवासी अविनेश नेगी ने 17 मार्च 2020 को पेपर प्लेट निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए बैंक से 20 मार्च 2020 को 5,48,200 रुपये का टर्म लोन और 3,80,000 रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट 10.20 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर मंजूर करवाई थी।
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प्रतिवादी ने 2 सितंबर 2021 को अपने ऋण खाते में बकाया राशि की पुष्टि भी की थी लेकिन इसके बाद ऋण की किस्तों का भुगतान बंद कर दिया। बैंक की ओर से कई बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद बैंक ने अक्तूबर 2023 में अदालत में वसूली का दावा दायर किया। अब अदालत ने दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद बैंक के दावे को सही पाया और खर्चों सहित उसके पक्ष में डिक्री पारित कर दी।
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बकाया राशि पर 10.20 फीसदी ब्याज भी देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। पेपर प्लेट निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए बैंक से कर्ज लेने के बाद राशि वापस न करने वाले व्यक्ति को अदालत ने बकाया रकम ब्याज समेत चुकाने के आदेश दिए हैं।
वरिष्ठ सिविल जज कोर्ट नंबर एक शिमला की न्यायाधीश प्रतिभा नेगी की अदालत ने इंडियन बैंक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रतिवादी को 9,21,328 रुपये की बकाया राशि अदा करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी को यह राशि मुकदमा दायर करने की तिथि से लेकर पूरी वसूली होने तक 10.20 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ चुकानी होगी। बैंक की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में वसूली का दावा दायर किया था।
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मामले के अनुसार शिमला निवासी अविनेश नेगी ने 17 मार्च 2020 को पेपर प्लेट निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए बैंक से 20 मार्च 2020 को 5,48,200 रुपये का टर्म लोन और 3,80,000 रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट 10.20 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर मंजूर करवाई थी।
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प्रतिवादी ने 2 सितंबर 2021 को अपने ऋण खाते में बकाया राशि की पुष्टि भी की थी लेकिन इसके बाद ऋण की किस्तों का भुगतान बंद कर दिया। बैंक की ओर से कई बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद बैंक ने अक्तूबर 2023 में अदालत में वसूली का दावा दायर किया। अब अदालत ने दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद बैंक के दावे को सही पाया और खर्चों सहित उसके पक्ष में डिक्री पारित कर दी।