फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Order to pay the outstanding amount of Apple

Shimla News: सेब की बकाया राशि अदा करने के आदेश

Sat, 03 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Order to pay the outstanding amount of Apple
शिमला। अदालत ने सेब की फसल के लेन-देन से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। वरिष्ठ सिविल जज प्रतिभा नेगी की अदालत ने चेक बाउंस और भुगतान न करने के मामले में फैसला सुनाते हुए डिफाल्टर को 35 हजार रुपये की राशि ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है। जुब्बल निवासी वादी लोकेंद्र खिंटा ने अदालत में समरी सूट दायर किया था। मुकदमे के अनुसार जुब्बल निवासी प्रतिवादी कैलाश चंद परहेट जोकि सेब के आढ़ती हैं ने 15 अक्तूबर 2019 को वादी से 2 लाख के सेब खरीदे थे। इसमें से प्रतिवादी ने केवल 50 हजार का भुगतान किया था और शेष राशि बकाया थी। प्रतिवादी ने आंशिक भुगतान के रूप में 35 हजार का एक पोस्ट-डेटेड चेक जारी किया था जो तीन बार बाउंस हो गया था। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें