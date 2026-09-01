{"_id":"6a96dcc309b5c625a307af4a","slug":"obtained-a-government-job-using-a-fake-class-10-certificate-shimla-news-c-19-sml1002-779618-2026-09-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: दसवीं का फर्जी प्रमाणपत्र बना

हासिल कर ली सरकारी नौकरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: दसवीं का फर्जी प्रमाणपत्र बना हासिल कर ली सरकारी नौकरी

शिमला ब्यूरो

Updated Tue, 01 Sep 2026 11:59 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied



खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें