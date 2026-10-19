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Shimla News: कोटी स्कूल में एनएसएस शिविर का आयोजन

Mon, 19 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:59 PM IST
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NSS camp organized in Koti School
जुन्गा (शिमला)। पीएम श्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटी में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का सात दिवसीय विशेष शिविर में 25 स्वयंसेवियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य शीतल चौहान ने की। प्रधानाचार्य शीतल चौहान ने कहा कि एनएसएस स्वयंसेवियों में समाज सेवा, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है। ऐसे शिविर व्यक्तित्व विकास के साथ सहयोग, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करते हैं। शिविर के दौरान स्वयंसेवियों ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सहयोग से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने व्यक्तित्व विकास और सामाजिक जिम्मेदारियों पर व्याख्यान दिए। संवाद
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