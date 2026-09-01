Shimla News: पार्किंग के लिए नगर निगम ने रोकी आवेदन प्रक्रिया
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। नगर निगम ने स्मार्ट सिटी मिशन से तैयार हुई बहुमंजिला पार्किंग की आवेदन प्रक्रिया पर रोक लगाई है। निगम प्रशासन का कहना है कि पार्किंग आवंटन को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही आम जनता से आवेदन लिए जाएंगे।
नगर निगम आयुक्त सचिन कंवल ने स्पष्ट किया कि अभी पार्किंग के आवंटन को लेकर अंतिम फैसला होना है। इसलिए अभी नगर निगम आवेदन नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि निगम ने अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की है। हालांकि दूसरी ओर महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि जिन लोगों ने आवेदन कर दिए हैं, वे निगम के पास रहेंगे। पार्किंग आवंटन के समय इन्हें भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य आवेदन लेने के लिए जल्द दोबारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शहर में स्मार्ट सिटी मिशन से बनी पार्किंग नगर निगम को मिल चुकी है। इसके रेट भी तय कर लिए गए हैं। अब इसमें वाहन पार्किंग के लिए मार्किंग की जा रही है। किस पार्किंग में कितने वाहनों के आवेदन लिए जाने हैं, इसे अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्यूरो
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नगर निगम आयुक्त सचिन कंवल ने स्पष्ट किया कि अभी पार्किंग के आवंटन को लेकर अंतिम फैसला होना है। इसलिए अभी नगर निगम आवेदन नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि निगम ने अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की है। हालांकि दूसरी ओर महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि जिन लोगों ने आवेदन कर दिए हैं, वे निगम के पास रहेंगे। पार्किंग आवंटन के समय इन्हें भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य आवेदन लेने के लिए जल्द दोबारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शहर में स्मार्ट सिटी मिशन से बनी पार्किंग नगर निगम को मिल चुकी है। इसके रेट भी तय कर लिए गए हैं। अब इसमें वाहन पार्किंग के लिए मार्किंग की जा रही है। किस पार्किंग में कितने वाहनों के आवेदन लिए जाने हैं, इसे अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्यूरो
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