Shimla News: महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए किया प्रेरित
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। यूको आरसेटी मशोबरा में वस्त्र चित्रकला प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान प्रशिक्षक कांता ने महिलाओं को कपड़ों पर कढ़ाई के नए डिजाइन बनाना सिखाए। प्रशिक्षण में महिलाओं ने एक टावर बिल्डिंग गेम भी खेली। यह खेल प्रतिभागियों को एक साथ मिलकर काम करने और रचनात्मक समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य टीम वर्क और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देना था। यूको आरसेटी का यह प्रशिक्षण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। यह पहल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संवाद
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