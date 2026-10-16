Shimla News: केएनएच में बंदर ने गर्भवती महिला को मार दिया धक्का

वहीं महिला के गिरने के बाद लोगों ने महिला को उठाया और जांच के लिए ओपीडी में ले गए। जांच में सामने आया कि फिलहाल महिला ठीक है लेकिन बड़ी घटना भी हो सकती थी। 15 मिनट तक अस्पताल के आसपास बंदरों ने डेरा जमाए रखा। इससे अस्पताल में जांच के लिए पहुंची महिलाएं और तीमारदार सहम गए।