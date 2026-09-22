Shimla News: राष्ट्रीय भाषण स्पर्धा में संजौली के मोहित तृतीय
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय महाविद्यालय संजौली के बीबीए द्वितीय वर्ष के छात्र मोहित आनंद ने राष्ट्रीय स्तर की डिक्लेमेशन (भाषण) प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। दिल्ली में 17 से 19 सितंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में देशभर के 165 कॉलेजों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में पहली बार हिमाचल प्रदेश के किसी प्रतिभागी ने स्थान हासिल किया है। वॉयस ऑफ केरला की ओर से आयोजित प्रतियोगिता का विषय समाज में बढ़ती नशे की समस्या और युवाओं को इसके प्रति जागरूक करना था। प्रतियोगिता में अन्ना त्रिवेदी ने पहला, योगेश्वर कृष्ण ने दूसरा और मोहित आनंद ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. भारती भागड़ा और बीबीए समन्वयक डॉ. राकेश शर्मा ने मोहित आनंद को उपलब्धि के लिए बधाई दी। संवाद
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