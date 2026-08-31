Shimla News: मोहन लाल बने धामी कॉलेज पीटीए के अध्यक्ष
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय महाविद्यालय धामी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अभिभावक-शिक्षक संघ की नई कार्यकारिणी गठित की गई। बैठक में मोहन लाल को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। बलवत कंवर वरिष्ठ उपप्रधान, सुनीता ठाकुर उपप्रधान, डॉ. विक्रांत संकलानी सचिव तथा मदन लाल शर्मा को सहसचिव नियुक्त किया। इनके अलावा गोपाल को कोषाध्यक्ष, डॉ. राजेंद्र सिंह, डॉ. संजीव कुमार, डॉ. नवीन ठाकुर, प्रदीप कुमार, हुक्म चंद और जगमोहन को सदस्य चुना गया। कॉलेज प्राचार्य डॉ. दिनेश सिंह कंवर ने नई कार्यकारिणी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अभिभावक-शिक्षक संघ दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। संवाद
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