Shimla News: रिज मैदान पर मिनी मैराथन आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी में वन्यजीव सप्ताह-2026 के तहत रविवार को मिनी मैराथन होगी। इस मैराथन में लोगों को वन्य जीवों और प्रकृति के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न वर्गों के प्रतिभागी रिज मैदान से चौड़ा मैदान होते हुए समरहिल तक दौड़ लगाएंगे। इस दौरान पुरुष अंडर-19 और महिला वर्ग की मैराथन होगी। शहरी विधायक हरीश जनारथा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। यह प्रतियोगिता 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की होगी। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 6:00 बजे होगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 10 हजार, दूसरे स्थान के लिए 7 हजार और तीसरे स्थान के लिए 5 हजार नकद इनाम दिया जाएगा। साथ ही विजेताओं को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। संवाद
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