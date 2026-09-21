Shimla News: चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में चियोग के मेधावी छाए
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
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जुन्गा (शिमला)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चियोग के विद्यार्थियों ने चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन प्रमुख स्थान हासिल किए। प्रतियोगिता का आयोजन जेएनवी ठियोग में हुआ जिसमें 47 विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य संदीप शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ वर्ग में छात्र आदित्य बुंदेल ने कचरा पृथक्करण मॉडल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्रा वैशाली शर्मा ने साइंस एक्टिविटी में पहला स्थान हासिल किया। वहीं आर्यन रावत ने मैथ ओलंपियाड में द्वितीय स्थान जीता। विद्यालय पहुंचने पर इन छात्रों का स्वागत किया गया और प्रधानाचार्य ने उन्हें सम्मानित किया। संदीप शर्मा ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। संवाद
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