Shimla News: मनोज बने कर्मचारी यूनियन के प्रधान बने
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:58 PM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:58 PM IST
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शिमला। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कर्मचारी यूनियन के चुनाव में मनोज कुमार को प्रधान चुना गया है। इनके अलावा इसमें सुशील कुमार उपप्रधान, प्रवीण कुमार महासचिव और सचिन चौहान सहसचिव निर्वाचित हुए हैं। नई कार्यकारिणी से कर्मचारियों के हितों, सेवा संबंधी मामलों और समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाने की अपेक्षा जताई गई है। साथ ही कर्मचारियों के बीच एकता और आपसी सहयोग बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। संवाद
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