{"_id":"6ad22686374cbaf1510cd1df","slug":"manoj-became-the-head-of-the-employees-union-shimla-news-c-19-sml1002-804902-2026-10-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: मनोज बने कर्मचारी यूनियन के प्रधान बने","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: मनोज बने कर्मचारी यूनियन के प्रधान बने

शिमला ब्यूरो

Updated Fri, 16 Oct 2026 11:58 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 11:58 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

