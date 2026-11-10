{"_id":"6af323c98a79c2e10e08838b","slug":"mahli-junga-sadhupul-road-in-poor-condition-riddled-with-potholes-shimla-news-c-19-sml1002-818164-2026-11-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: मैहली-जुन्गा-साधुपुल सड़क खस्ताहाल, गड्ढों की भरमार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: मैहली-जुन्गा-साधुपुल सड़क खस्ताहाल, गड्ढों की भरमार

शिमला ब्यूरो

Updated Tue, 10 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

