Shimla News: एलएलबी छात्रों को बताए नशे के दुष्प्रभाव
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के विधि विभाग में एलएलबी छात्रों के लिए माय भारत पहल के तहत जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इसमें क्विज, युवा कनेक्ट और नशा मुक्त युवा भारत अभियान की जानकारी दी गई। सहायक प्रोफेसर डॉ. रमेश वर्मा और शिमला जिला युवा अधिकारी कार्यालय से ओजस ने छात्रों को कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सत्र में नशे के सामाजिक, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों पर चर्चा की गई। छात्रों को नशामुक्त जीवन अपनाने के साथ युवा नेतृत्व, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। संवाद
विज्ञापन