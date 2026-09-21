Shimla News: लायंस क्लब ने बच्चों को बांटे ब्लेजर
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। लायंस क्लब शिमला ने सोमवार को राजकीय उच्च विद्यालय सनहोग उपरला के 33 छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म ब्लेजर वितरित किए। सेवा परियोजना की अध्यक्षता लायन गोपाल कृष्ण वैद ने की। इस अवसर पर विद्यालय की मुख्य अध्यापिका उषा चौहान, टीजीटी आर्ट्स नंद किशोर और अन्य स्टाफ ने क्लब सदस्यों का स्वागत किया। क्लब के सचिव प्रो. दलीप शर्मा ने कहा कि सर्दी से पहले ब्लेजर देना बच्चों को ठंड से बचाने के साथ उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने का प्रयास है। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष ओपी मेहता, एरिया लीडर मनमोहन वर्मा, जोन चेयरपर्सन गोपाल कृष्ण वैद, जे. पी. शर्मा, अनिल सूद, सुभाष अग्रवाल और विकास सेठ उपस्थित रहे। संवाद
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