Shimla News: रवींद्रनाथ टैगोर स्मृति पर व्याख्यान 25 को
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस) और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ) नई दिल्ली की ओर से 25 नवंबर को 11वां रवींद्रनाथ टैगोर स्मृति व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के सभागार में होगा। व्याख्यान का विषय टैगोर : सभ्यतागत विश्व व्यवस्था के अग्रदूत रखा है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष स्वामिनाथन गुरुमूर्ति इस अवसर पर व्याख्यान देंगे। कार्यक्रम नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित 3 सैन मार्टिन मार्ग पर आयोजित होगा। संवाद
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