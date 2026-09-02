Shimla News: पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद का लोकार्पण
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। एचपीयू के कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने बुधवार को पहाड़ी भाषा एवं लोक साहित्य पर आधारित पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद का लोकार्पण किया। डॉ. अरुण गुलेरिया ने वॉयस ऑफ द हिमालय पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया है। मूल पुस्तक डॉ. ओपी शर्मा ने लिखी है। इसमें हिमाचली पहाड़ी भाषा, इतिहास, लिपि और लोक साहित्य का दस्तावेजीकरण किया गया है। कुलपति ने अनुवाद को हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत को व्यापक पाठकों तक पहुंचाने वाला प्रयास बताया। डॉ. गुलेरिया ने कहा कि अनुवाद से पहाड़ी भाषा पर उपलब्ध शोध अंतरराष्ट्रीय अकादमिक समुदाय तक पहुंच सकेगा। संवाद
विज्ञापन