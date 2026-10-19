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Shimla News: कुनाल और शिवनया का राज्य स्पर्धा के लिए चयन

Mon, 19 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:59 PM IST
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Kunal and Shivanaya selected for the state competition
शिमला। जिला स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में क्रिसेंट स्कूल टुटू के बाल वैज्ञानिकों ने शानदार प्रदर्शन किया। इसमें स्कूल के छात्र कुनाल और शिवनया ठाकुर का राज्य स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के लिए चयन हुआ है। स्कूल ने चार स्पर्धाओं में भाग लिया और तीन में पुरस्कार जीते। कुनाल ने साइंस मॉडल प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में दूसरा और वहीं साइंस एक्टिविटी के जूनियर वर्ग में शिवनया ठाकुर ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में तनमया और काव्यांश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह जानकारी प्रधानाचार्य सुभाष चंद ने दी। संवाद
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