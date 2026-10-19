{"_id":"6ad6151e26543e41bd026e58","slug":"kunal-and-shivanaya-selected-for-the-state-competition-shimla-news-c-19-sml1002-806607-2026-10-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: कुनाल और शिवनया का राज्य स्पर्धा के लिए चयन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: कुनाल और शिवनया का राज्य स्पर्धा के लिए चयन

शिमला ब्यूरो

Updated Mon, 19 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

